الامارات | شباب الأهلي يعبر مليحة بعد شوطين إضافيين في كأس اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعبر مليحة بعد شوطين إضافيين في كأس اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج فريق شباب الأهلي إلى شوطين إضافيين لتخطّي عقبة مليحة وتحقيق فوزٍ صعب بفارق هدف «35-34»، أول من أمس، ضمن الدور التمهيدي في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة اليد، وانتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل «21-21» و«28-28» على التوالي.

كما شهد الدور، فوز العين على بني ياس «22-20» في لقاء أقيم على صالة نادي الجزيرة، وانتهاء لقاء صالة نادي شباب الأهلي بفوز الوصل على الظفرة «29-22».

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