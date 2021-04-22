الامارات | سلة شباب الأهلي تستغني عن خدمات المدرب الإيطالي فالي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة شباب الأهلي تستغني عن خدمات المدرب الإيطالي فالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن إنهاء خدمات مدرب الفريق الأول لكرة السلة، الإيطالي جورجيو فالي، وإسناد مهمة إكمال الأدوار النهائية في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، إلى مساعد المدرب سعيد عتيق.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»، إن: «إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي فالي تم بالتراضي مع جميع الأطراف، خصوصاً أن إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي برئاسة اللواء محمد أحمد المري، على ثقة بمساعد المدرب سعيد عتيق، أحد أبناء سلة النادي، وأنه قادر على إكمال المهمة في قيادة الفريق بالمباريات المتبقية من مسابقة الكأس».

وأوضح: «نجحنا مع المدرب فالي على مدار الموسمين الماضي والحالي في حصد ألقاب عدة، جاء آخرها الشهر الماضي باستعادة لقب بطولة الدوري، إلا أن اختلافاً في وجهات النظر طرأ أخيراً كان وراء طلب عقد اجتماع مع المدرب بهدف محاولة تقريب المسافات، قبل أن نتجه إلى قرار إنهاء العلاقة بين الطرفين».

وعن الاستحقاق الخليجي في يوليو المقبل ومدى تأثير إقالة المدرب الإيطالي فالي، في استعدادات شباب الأهلي المستضيف لبطولة الأندية الخليجية الـ40، قال سلطان: «لايزال الوقت مبكراً، ونحن على ثقة بالتعاقد مدرب قادر على مواصلة الإنجازات التي تمثلت في حصد 45 لقباً كأكثر فرق السلة في الدولة تتويجاً بالألقاب، ولدينا العديد من الأسماء المطروحة، وعلينا أخذ الوقت الكافي لتحديد المدرب المناسب».

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