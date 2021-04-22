الامارات | الجزيرة يمنح نسخة محدودة من قمصان الفريق لأبطال خط الدفاع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يمنح نسخة محدودة من قمصان الفريق لأبطال خط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة عن تكريم عدد من العاملين الأساسيين بخط الدفاع الأول في القطاعين الطبي والخدمي بإهدائهم قمصاناً رسمية للاعبي الفريق الأول بالنادي، اعترافاً بدورهم الحيوي في جهود مكافحة جائحة «كوفيد-19» في أبوظبي وجميع أنحاء الدولة.

وذكر النادي في بيان صحافي على موقعه الرسمي، أن لاعبي الفريق ارتدوا نسخاً محدودة من قمصان الفريق الأول خلال المباريات الثلاث الافتتاحية لموسم 2020-2021 أمام كلباء والنصر والظفرة، قبل التغيير إلى القميص الأساسي للموسم، حيث جاء ذلك ضمن شراكة النادي مع العلامة التجارية الرياضية «بوما».

من جهته تحدث الهداف التاريخي للجزيرة علي مبخوت قائلاً: هذه مبادرة مقدّرة من النادي، فلا أحد يستحق هذه الهدية أكثر من العاملين بخط الدفاع الأول، وسنظل دوماً مدينين لشجاعة وتفاني هؤلاء الأبطال، وأشعر بفخرٍ شديد أن قرّر النادي منح هذه النسخة المحدودة من قمصان الفريق لهم كتعبيرٍ بسيط عن شكرنا وامتناننا لكل ما قدموه من تضحيات.

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