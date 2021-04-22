الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

رفض مدرب أجنبي تم الاستغناء عن خدماته بالموسم الحالي الحديث إلى وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الكشف عن المشكلات التي واجهها مع فريقه حتى يحافظ على فرصة عودته للتدريب في دوري الخليج العربي.

مفاوضات

بدأ أحد أندية دوري الخليج العربي مفاوضات مع اللاعب الأجنبي الكبير بهدف تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، بعد الأداء المميز الذي ظل يقدمه اللاعب مع الفريق في الفترة الأخيرة.

مستحقات

اتجه لاعبو أحد الأندية إلى الابتعاد عن المشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الحالية في إحدى مسابقات الألعاب الجماعية، تعبيراً عن استيائهم من تأخر دفع مستحقاتهم المالية، بجانب الخلافات التي طفت أخيراً على السطح مع مدرب الفريق.

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