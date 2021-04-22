شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف سموحة الثاني بمفرده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بنادي مصر المقاصة، إن الفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 بكأس مصر، مهم للغاية، خاصة وأنه على حساب منافس قوي ومنظم.

وأضاف سليمان، في تصريحات تليفزيونية، أن مشاركة محمد الشناوي أساسيًا أمام سموحة كانت منطقية، خاصة وأنه لم يغب عن الفريق سوى مباراة واحدة، بينما جاهزيته من عدمها ترجع للجهاز الفني لفريقه بقيادة موسيماني.

وتابع سليمان، أن الشناوي اعتاد الخروج على مرماه للعب الكرات الطولية في المباريات التي يتأخر فيها الأهلي في النتيجة، واستطاع أن يساعد فريقه بالأهداف من خلالها، إلا أن هذه المرة لم يتوقع أن يستخلص حسام حسن الكرة من أكرم توفيق، وهو ما أخر عودته لمرماه لطمأنته على عدم فقدان زملائه الكرة.

وأضاف مدرب الأهلي السابق، أن الشناوي يُسأل على نسبة من الهدف، ولا يتحمل الخطأ وحده، موضحًا أن علي لطفي وحراس الأهلي بشكل عام مميزين للغاية.