شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: كنا نستطيع الفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني العجيزي، مدرب نادي سموحة، إن خسارة الأهلي لا تُقلل منه كفريق كبير، لا سيما أنه قدم مباراة كبيرة أمام سموحة الذي استغل خطأ أحرز منه هدف الفوز.

وأضاف العجيزي، في تصريحات تليفزيونية، أن سموحة تدرب على الهدف الذي سجله في مرمى الأهلي، على مدار أسبوع قبل المباراة، واستغل الغيابات التي يعاني منها الأهلي، موضحًا أن فريقه كان من الممكن أن يفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة إذا استغل اللاعبين الفرص التهديفية.

وتابع مدرب سموحة، أن فريقه يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري بالمناصفة مع الأهلي، ولم يخسر سوى مباراة واحدة بالتساوي مع الأهلي، ما يؤكد قوة الفريق السكندري، مشيرًا إلى أن حسام حسن أصر على المشاركة واللعب أمام الأهلي في آخر مباراة له مع فريقه قبل الانتقال إلى الدوري الليبي.

واختتم تصريحاته، أن سموحة سيوظف لاعب آخر لتعويض رحيل حسام حسن خاصة وأنه أهم لاعبي الفريق وهداف الدوري هذا الموسم حتى الآن.