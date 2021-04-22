شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: التعادل أمام الأهلي إنجاز «تاريخي».. والفوز عليه بمثابة التتويج بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الفوز على الأهلي أو حتى التعادل معه يكون تاريخيًا، خاصة وأنه بطل أفريقيا وثالث العالم، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مباراة تاريخية.

وأضاف فرج عامر، في تصريحات تليفزيونية، أن أي فريق يواجه الأهلي يستبعد نقاط المباراة من حساباته، إلا أن سموحة كلل مجهوده بالفوز على الأهلي، موضحًا أن حسام حسن مهاجم عبقري، وأثبت أنه أفضل مهاجم في مصر، بالهدف الذي أحرزه في الشناوي، الذي يعد أفضل حارس مرمى بأفريقيا والمرشح للعب في أكبر دوريات العالم.

وتابع رئيس نادي سموحة، أن فريقه استغل الفرصة ونجح في الفوز على الأهلي، ويمتلك لاعبون مميزون ومدرب على أعلى مستوى، موضحًا أن هذه المباراة هي الأخيرة لحسام حسن والترهوني قبل الانضمام إلى الأهلي الليبي، مضيفًا «ربنا أراد أن يثبت كلامي اللي دايمًا بقوله إن حسام حسن أفضل مهاجم في مصر، وهدفه كان رائعا، وأمتلك عرضا سعوديا على لبيعه بـ4 مليون دولار».

واختتم تصريحاته، أن فوزه على الأهلي بمثابة تتويج بلقب الدوري الذي كان قاب قوسين أو أدنى للتتويج باللقب منذ سنوات ماضية.