شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن لاعب سموحة : «هدفي في الأهلي توفيق من عند ربنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام حسن مهاجم سموحة إن فرج عامر وقف بجواره كثيرًا طوال الفترة الماضية، معبرًا عن حزنه للرحيل عن الفريق لفترة إعارته التي سيلعب خلالها بالدوري الليبي.

وأضاف مهاجم سموحة، في تصريحات تليفزيونية، أن سموحة كان يصب كامل تركيزه على مباراة الأهلي، وشاهد جميع مبارياته آخرها الزمالك قبل ملاقاته، موضحًا أن فوز فريقه تكليل للجهد المبذول طوال الفترة الماضية.

وتابع حسام حسن أنه طوال المباراة كان يركز على تسجيل هدف ومساعدة فريقه للحصول على الثلاث نقاط قبل الرحيل عنه للأهلي الليبي، مضيفًا: «كرة الهدف الذي سجلته كان فيها توفيق كبير من عند ربنا».

واختتم تصريحاته بأنه يسعى للظهور بشكل مميز مع فريقه الجديد الأهلي الليبي، والتواجد ضمن صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يصل لكامل طموحه حتى الآن.