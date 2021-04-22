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تصنيف أقوى الأندية لشهر أبريل .. الأهلي والهلال يتصدران عربيًا والزمالك يتقدم لهذا المركز

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر أحدث تصنيف لموقع فوتبول داتابيز المعني بتصنيف أقوى أندية العالم وفقا لعدد النقاط، تربع نادي بايرن ميونيخ على عرش أندية العالم متفوقا بأكبر عدد من النقاط، 2081 نقطة، يليه نادي مانشستر سيتي بـ 2020 نقاط، ثم بـ 1967 نقطة، يليه إنتر ميلان رابعا برصيد 1954 نقطة، ثم في المركز الخامس برصيد 1929 نقطة، ثم مانشستر يونايتد بـ 1922 نقطة، وباريس سان جيرمان برصيد 1914 نقطة، وأتليتكو مدريد بـ 1857 نقطة، ثم في المركز التاسع بـ1857 نقطة، وفي المركز العاشر جاء فريق أتالانتا بـ 1857 نقطة.

وعلى مستوى الأندية العربية والأفريقية، تصدر النادي الأهلي المصري الجميع محتلاً المركز 39 عالمياً برصيد 1725 نقاط، وحل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي محتلا المركز 69 عالميا ومتصدراً الأندية الآسيوية، يليه نادي الترجي في المركز 83 عالمياً، ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 99 عالميا والرابع آسيوياً وعربيا، يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 139 عالميا والسابع آسيويا.

وعلى المستوى الأفريقي، جاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، وقفز نادي صن داونز مركزين ليحتل المركز الثالث أفريقيا والمركز 142 عالميا،، ثم نادي الزمالك في المركز 155 عالميا والمتقدم في المركز الرابع أفريقيا، بعد أن كان في المركز الخامس، وأصبح الفارق بينه وبين الأهلي 116 مراكز عالميًا، ثم نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 161عالميا والخامس أفريقيا.

وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية أفريقية موضحا الترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:

تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية

الترتيب

النادي / الدولة

عدد النقاط

1

Al Ahly

Egypt

1725

2

Esperance de Tunis

Tunisia

1639

3

Mamelodi Sundowns FC

South Africa

1577

4

El Zamalek

Egypt

1567

5

TP Mazembe

Congo DR

1565

6

Etoile du Sahel

Tunisia

1551

7

Wydad Casablanca

Morocco

1542

8

Al Hilal Omdurman

Sudan

1525

9

Vita Club

Congo DR

1515

10

1º de Agosto

Angola

1513


أقوى 50 نادي عالميا

الترتيب

النادي / الدولة

النقاط

1

Bayern München

Germany

2081

2

Manchester City

England

2020

3

Real Madrid

Spain

1967

4

Inter Milan

Italy

1954

5

Barcelona

Spain

1929

6

Manchester United

England

1922

7

Paris Saint-Germain

France

1914

8

Atlético Madrid

Spain

1857

9

Liverpool FC

England

1857

10

Atalanta

Italy

1857

11

Ajax Amsterdam

Netherlands

1852

12

Juventus

Italy

1848

13

Sevilla

Spain

1845

14

Chelsea FC

England

1844

15

FC Porto

Portugal

1829

16

RB Leipzig (GER)

Germany

1820

17

Villarreal

Spain

1808

18

SSC Napoli

Italy

1801

19

River Plate

Argentina

1801

20

Eintracht Frankfurt

Germany

1787

21

AC Milan

Italy

1784

22

Borussia Dortmund

Germany

1783

23

Lazio

Italy

1772

24

Arsenal

England

1768

25

Wolfsburg

Germany

1765

26

Slavia Prague

Czech Republic

1761

27

Lyon

France

1759

28

Lille

France

1759

29

Flamengo

Brazil

1754

30

Shakhtar Donetsk

Ukraine

1742

31

Benfica

Portugal

1741

32

Tottenham Hotspur

England

1740

33

Sporting

Portugal

1738

34

Leicester City

England

1737

35

Rangers

Scotland

1736

36

Roma

Italy

1731

37

West Ham United

England

1731

38

FK Red Star Belgrade

Serbia

1730

39

Al Ahly

Egypt

1725

40

Borussia Mönchengladbach

Germany

1723

41

Boca Juniors

Argentina

1723

42

Internacional

Brazil

1722

43

Red Bull Salzburg

Austria

1715

44

Olympiakos

Greece

1715

45

Monaco

France

1714

46

Flora Tallinn

Estonia

1709

47

PSV Eindhoven

Netherlands

1706

48

AZ Alkmaar

Netherlands

1704

49

Racing Club

Argentina

1704

50

Real Sociedad

Spain

1700

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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