شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف أقوى الأندية لشهر أبريل .. الأهلي والهلال يتصدران عربيًا والزمالك يتقدم لهذا المركز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر أحدث تصنيف لموقع فوتبول داتابيز المعني بتصنيف أقوى أندية العالم وفقا لعدد النقاط، تربع نادي بايرن ميونيخ على عرش أندية العالم متفوقا بأكبر عدد من النقاط، 2081 نقطة، يليه نادي مانشستر سيتي بـ 2020 نقاط، ثم ريال مدريد بـ 1967 نقطة، يليه إنتر ميلان رابعا برصيد 1954 نقطة، ثم برشلونة في المركز الخامس برصيد 1929 نقطة، ثم مانشستر يونايتد بـ 1922 نقطة، وباريس سان جيرمان برصيد 1914 نقطة، وأتليتكو مدريد بـ 1857 نقطة، ثم ليفربول في المركز التاسع بـ1857 نقطة، وفي المركز العاشر جاء فريق أتالانتا بـ 1857 نقطة.

وعلى مستوى الأندية العربية والأفريقية، تصدر النادي الأهلي المصري الجميع محتلاً المركز 39 عالمياً برصيد 1725 نقاط، وحل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي محتلا المركز 69 عالميا ومتصدراً الأندية الآسيوية، يليه نادي الترجي في المركز 83 عالمياً، ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 99 عالميا والرابع آسيوياً وعربيا، يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 139 عالميا والسابع آسيويا.

وعلى المستوى الأفريقي، جاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، وقفز نادي صن داونز مركزين ليحتل المركز الثالث أفريقيا والمركز 142 عالميا،، ثم نادي الزمالك في المركز 155 عالميا والمتقدم في المركز الرابع أفريقيا، بعد أن كان في المركز الخامس، وأصبح الفارق بينه وبين الأهلي 116 مراكز عالميًا، ثم نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 161عالميا والخامس أفريقيا.

وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية أفريقية موضحا الترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:

تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية

الترتيب النادي / الدولة عدد النقاط 1 Al Ahly Egypt 1725 2 Esperance de Tunis Tunisia 1639 3 Mamelodi Sundowns FC South Africa 1577 4 El Zamalek Egypt 1567 5 TP Mazembe Congo DR 1565 6 Etoile du Sahel Tunisia 1551 7 Wydad Casablanca Morocco 1542 8 Al Hilal Omdurman Sudan 1525 9 Vita Club Congo DR 1515 10 1º de Agosto Angola 1513



أقوى 50 نادي عالميا