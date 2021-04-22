شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف أقوى الأندية لشهر أبريل .. الأهلي والهلال يتصدران عربيًا والزمالك يتقدم لهذا المركز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر أحدث تصنيف لموقع فوتبول داتابيز المعني بتصنيف أقوى أندية العالم وفقا لعدد النقاط، تربع نادي بايرن ميونيخ على عرش أندية العالم متفوقا بأكبر عدد من النقاط، 2081 نقطة، يليه نادي مانشستر سيتي بـ 2020 نقاط، ثم ريال مدريد بـ 1967 نقطة، يليه إنتر ميلان رابعا برصيد 1954 نقطة، ثم برشلونة في المركز الخامس برصيد 1929 نقطة، ثم مانشستر يونايتد بـ 1922 نقطة، وباريس سان جيرمان برصيد 1914 نقطة، وأتليتكو مدريد بـ 1857 نقطة، ثم ليفربول في المركز التاسع بـ1857 نقطة، وفي المركز العاشر جاء فريق أتالانتا بـ 1857 نقطة.
وعلى مستوى الأندية العربية والأفريقية، تصدر النادي الأهلي المصري الجميع محتلاً المركز 39 عالمياً برصيد 1725 نقاط، وحل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي محتلا المركز 69 عالميا ومتصدراً الأندية الآسيوية، يليه نادي الترجي في المركز 83 عالمياً، ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 99 عالميا والرابع آسيوياً وعربيا، يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 139 عالميا والسابع آسيويا.
وعلى المستوى الأفريقي، جاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، وقفز نادي صن داونز مركزين ليحتل المركز الثالث أفريقيا والمركز 142 عالميا،، ثم نادي الزمالك في المركز 155 عالميا والمتقدم في المركز الرابع أفريقيا، بعد أن كان في المركز الخامس، وأصبح الفارق بينه وبين الأهلي 116 مراكز عالميًا، ثم نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 161عالميا والخامس أفريقيا.
وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية أفريقية موضحا الترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:
تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية
|
الترتيب
|
النادي / الدولة
|
عدد النقاط
|
1
|
Al Ahly
Egypt
|
1725
|
2
|
Esperance de Tunis
Tunisia
|
1639
|
3
|
Mamelodi Sundowns FC
South Africa
|
1577
|
4
|
El Zamalek
Egypt
|
1567
|
5
|
TP Mazembe
Congo DR
|
1565
|
6
|
Etoile du Sahel
Tunisia
|
1551
|
7
|
Wydad Casablanca
Morocco
|
1542
|
8
|
Al Hilal Omdurman
Sudan
|
1525
|
9
|
Vita Club
Congo DR
|
1515
|
10
|
1º de Agosto
Angola
|
1513
أقوى 50 نادي عالميا
|
الترتيب
|
النادي / الدولة
|
النقاط
|
1
|
Bayern München
Germany
|
2081
|
2
|
Manchester City
England
|
2020
|
3
|
Real Madrid
Spain
|
1967
|
4
|
Inter Milan
Italy
|
1954
|
5
|
Barcelona
Spain
|
1929
|
6
|
Manchester United
England
|
1922
|
7
|
Paris Saint-Germain
France
|
1914
|
8
|
Atlético Madrid
Spain
|
1857
|
9
|
Liverpool FC
England
|
1857
|
10
|
Atalanta
Italy
|
1857
|
11
|
Ajax Amsterdam
Netherlands
|
1852
|
12
|
Juventus
Italy
|
1848
|
13
|
Sevilla
Spain
|
1845
|
14
|
Chelsea FC
England
|
1844
|
15
|
FC Porto
Portugal
|
1829
|
16
|
RB Leipzig (GER)
Germany
|
1820
|
17
|
Villarreal
Spain
|
1808
|
18
|
SSC Napoli
Italy
|
1801
|
19
|
River Plate
Argentina
|
1801
|
20
|
Eintracht Frankfurt
Germany
|
1787
|
21
|
AC Milan
Italy
|
1784
|
22
|
Borussia Dortmund
Germany
|
1783
|
23
|
Lazio
Italy
|
1772
|
24
|
Arsenal
England
|
1768
|
25
|
Wolfsburg
Germany
|
1765
|
26
|
Slavia Prague
Czech Republic
|
1761
|
27
|
Lyon
France
|
1759
|
28
|
Lille
France
|
1759
|
29
|
Flamengo
Brazil
|
1754
|
30
|
Shakhtar Donetsk
Ukraine
|
1742
|
31
|
Benfica
Portugal
|
1741
|
32
|
Tottenham Hotspur
England
|
1740
|
33
|
Sporting
Portugal
|
1738
|
34
|
Leicester City
England
|
1737
|
35
|
Rangers
Scotland
|
1736
|
36
|
Roma
Italy
|
1731
|
37
|
West Ham United
England
|
1731
|
38
|
FK Red Star Belgrade
Serbia
|
1730
|
39
|
Al Ahly
Egypt
|
1725
|
40
|
Borussia Mönchengladbach
Germany
|
1723
|
41
|
Boca Juniors
Argentina
|
1723
|
42
|
Internacional
Brazil
|
1722
|
43
|
Red Bull Salzburg
Austria
|
1715
|
44
|
Olympiakos
Greece
|
1715
|
45
|
Monaco
France
|
1714
|
46
|
Flora Tallinn
Estonia
|
1709
|
47
|
PSV Eindhoven
Netherlands
|
1706
|
48
|
AZ Alkmaar
Netherlands
|
1704
|
49
|
Racing Club
Argentina
|
1704
|
50
|
Real Sociedad
Spain
|
1700