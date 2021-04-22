شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: حسام حسن كان يستحق الطرد في مباراة الأهلي وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محلل أداء التحكيم سمير عثمان على القرارات التحكمية التي شهدتها مباراة الأهلي وسموحة، التي احتضنها ملعب السلام وي الأهلي، وانتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وكان الحكم محمد الصباحي قد أدار مباراة الأهلي وسموحة، المؤجلة من عمر مسابقة الدوي المصري الممتاز.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية: «سموحة لا يستحق أي ركلة جزاء خلال 3 مشاهد طالب خلالها لاعبوه باحتسابهم».

وأوضح: «الحالات الثلاثة لم تشهد أي خطأ ضد مدافعي الأهلي وجميعها التحامات عادية، بل على العكس هناك حالتين منهم شهدت تحايل حسام حسن وادعائه السقوط».

وأكمل: «ألوم على الصباحي عدم إخراج بطاقة صفراء لكل من حسام حسن مهاجم سموحة وعمرو السولية لاعب وسط الأهلي».

وأنهى: «حسام حسن كان يستحق بطاقة صفراء ثانية في الخطأ الذي ارتكبه قبل تسجيل الهدف الثاني وبالتالي البطاقة الحمراء».