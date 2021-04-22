شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة عقب الخسارة أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخسارة الأولى له هذا الموسم بالدوري المصري الممتاز، وذلك على يد نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة رقم 11.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 30 في المركز الثاني، بينما رفع سموحة رصيده من النقاط للرقم 27 في المركز الخامس.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري المصري الممتاز أمام إنبي السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

وتقام مباراة الأهلي وانبي مساء السبت المقبل بملعب بتروسبورت في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.