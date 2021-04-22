شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«القاضية ممكن».. خالد الغندور يسخر من هزيمة الأهلي أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر الاعلامي بقناة نادي الزمالك خالد الغندور من خسارة الأهلي على يد سموحة، في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى بالدوري هذا الموسم على يد سموحة بهدفين مقابل هدف.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «حسام حسن والقاضية ممكن»، رداً على سخرية جماهير الأهلي من هدف قفشة في الزمالك بنهائي دوري الأبطال.

وكان حسام حسن مهاجم سموحة قد سجل هدف الفوز في شباك الأهلي مع الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي احتضنها ملعب «السلام وي الأهلي».