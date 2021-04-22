شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة لموسيماني: «بقيت مغرور.. والأهلي يفوز بالبطولات من غيرك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

يأتي ذلك بعد تصريحاته عقب مباراة سموحة، التي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف، والتي برر فيها الخسارة بسبب الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون وضغط المباريات.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه ياسمين عبدالعزيز: «ضغط المباريات امر مواقع، واذا لم يخلق المدرب الحلول، يبقى مدرب فاشل، خاصة انه لديه 30 لاعبًا على مستوى عالي من الكفاءة الفنية».

واضاف: «يجب على المدرب أن يحترم المنافس، الكورة مكسب وخسارة، يطلع يقول لدينا اخطاء نسعى لعلاجها الفترة المقبلة».

وتابع: «موسيماني داخل في اتجاه الغرور، لازم يهدى شوية، أي مدرب يتولى تدريب الأهلي يكون متواضع، والأهلي يفوز بالبطولات من غيرك».