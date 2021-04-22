شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب بمعاقبة محمد الشناوي : «عاملي عنتر وواقف تايه في نص الملعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد موسى على هزيمة الأهلي من سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الشناوي عمل فيها عنتر وواقف تايه في نصف الملعب، الأهلى أهدر 20 هدفا اليوم».

وطالب الإعلامي أحمد موسى بعقاب محمد الشناوي قائلا: «فريقه استقبل هدفا في آخر دقيقة».

وتلقى الأهلي خسارة مفاجئة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد خطأ فادح من محمد الشناوي، حارس القلعة الحمراء.