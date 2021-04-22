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أحمد موسى يطالب بمعاقبة محمد الشناوي : «عاملي عنتر وواقف تايه في نص الملعب»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد موسى على هزيمة الأهلي من سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الشناوي عمل فيها عنتر وواقف تايه في نصف الملعب، الأهلى أهدر 20 هدفا اليوم».

وطالب الإعلامي أحمد موسى بعقاب محمد الشناوي قائلا: «فريقه استقبل هدفا في آخر دقيقة».

وتلقى الأهلي خسارة مفاجئة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد خطأ فادح من محمد الشناوي، حارس القلعة الحمراء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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