شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من فرج عامر عقب فوز سموحة على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، التهنئة للجهاز الفني للفريق السكندري واللاعبين، بعد الفوز على حساب النادي الأهلي، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبروك سموحة.. مبروك أحمد سامي مبروك لكل رجال سموحة الذين أثبتوا للعالم أن كل كلمة قلتها في حقهم كانت صح».

وتلقى الأهلي أولى هزائمه في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري بهدفين مقابل هدف على يد سموحة.