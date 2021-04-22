شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبرر خسارة الأهلي أمام سموحة ويسخر من صحفي بسبب ‏الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خسارته أمام نظيره سموحة، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «لم نكن لدينا الطاقة الكافية للانتصار على سموحة في مباراة الليلة».

وأكمل: «كنا قادرين على حسم المباراة في الشوط الأول ولكن أضعنا عدة فرص منهم فرصة محمد مجدي قفشة في مطلع اللقاء».

وتابع: «لازلنا نعاني من الغيابات والاصابات وتلاحم المباريات هذا الموسم».

وسخر موسيماني من أحد الصحفيين الذي طالبه بتغيير مركز حسين الشحات قائلاً: «سأخذ بنصيحتك ولكن ليتك أبلغتني بها في بداية الموسم وليس عقب خسارة اليوم».