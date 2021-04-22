شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: «بدر بانون مدافع ضعيف.. وأي لاعب بيعدي منه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك الأسبق، المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه خلال مباراة سموحة.

وكان سموحة حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «بدر بانون مدافع ضعيف، وأي لاعب بيعدي منه»، مؤكدًا: «المدافع المغربي كان نقطة ضعف الأهلي خلال مباراة سموحة».

وأضاف: «بدر بانون كورته حلوة ويستطيع بناء الهجمات، ولكنه لديه مشاكل في النواحي الدفاعية الفردية».