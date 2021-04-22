شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يهاجم رباعي الأهلي: «النادي لم يستفد منهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أداء بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد خسارة الفريق الأحمر أمام سموحة بهدفين مقابل هدف.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «النادي الأهلي لم يستفد حتى الآن من الرباعي حسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر والكونغولي والتر بواليا»، مؤكدًا: «الرباعي لم يقدموا المستوى المنتظر منهم مع الفريق الأحمر حتى الآن».

وأضاف: «هتندموا ندم عمركم لو لم تستغلوا فرصة اللعب للنادي الأهلي، لذلك يجب أن تعيدوا حساباتكم سريعا».

ووجه سمير كمونة رسالة إلى طاهر محمد طاهر وبواليا، قائلا: «اللعب للنادي الأهلي غير المقاولون والجونة».