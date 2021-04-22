شكرا لقرائتكم خبر هاتريك أولونجا يقود الدحيل لهزيمة الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاع الدحيل إيقاف قطار الاستقلال الإيراني بعد أن تغلب عليه 4/ 3 في المباراة المثيرة التي جرت أمس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ورفع الدحيل رصيده إلى 7 نقاط تصدر بها المجموعة بعد أن لعب محترفه الكيني مايكل ألونجا دور البطل أمس.

افتتح الاستقلال شريط أهداف المباراة عند الدقيقة الرابعة عن طريق أمير أرسلان قبل أن يقلب مهاجم الدحيل، مايكل أولونجا الطاولة بتسجيله هدفين في الدقيقتين الـ 10 والـ 27، إلا أن الاستقلال عاد إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل بواسطة المهاجم ديباتي عند الدقيقة الـ 34.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، عاد الدحيل للتقدم مجددا مسجلا هدفا ثالثا تكفل به عبدالله عبدالسلام.

ودخل الاستقلال الشوط الثاني ضاغطا وسط تراجع كبير من الدحيل، وضاعف من هجومه على مرمى الدحيل ليحصل على مبتغاه ويسجل التعادل عند الدقيقة الـ 74 بواسطة فارشيد إسماعيل.

إلا أن الدحيل كرر محاولات وصوله للمرمى باحثا عن هدف الترجيح فكان له ما أراد، عندما نجح المهاجم أولونجا في تسجيل الهدف الرابع متوجا نفسه نجما للقاء بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه لانتصار ثمين.