الهلال يفك ارتباطه باستقلال دوشنبه ويتصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقمص لاعب وسط الهلال هتان باهبري دور البطل أمس، وقاد فريقه لصدارة مجموعته (الأولى) بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا بتسجيله هدفين من أصل 3 أهداف في مرمى فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، أدت إلى فض الاشتباك بين الفريقين.

وفاز الهلال 3 /1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الثالثة، رافعا رصيده إلى 7 نقاط.

وافتتح أهداف الهلال، المدافع علي البليهي في الدقيقة الـ 39، فيما سجل هتان باهبري عند الدقيقتين 52 و64. أما هدف الفريق الطاجيكي الوحيد فجاء عن طريق وحدت حنونوف في الدقيقة الـ41.

وبقي استقلال دوشنبه على رصيده السابق 4 نقاط.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة على ملعب الملك فهد الدولي، خسر شباب أهلي دبي أمام أجمك الأوزبكي 1/ 2. بكر لاعب أهلي دبي أحمد الهاشمي في التسجيل عند الدقيقة الـ 28، فيما سجل أجمك هدفين قاتلين في الدقيقتين 87 و90 عن طريق جوفان وأكرم كوميلوف، ليتساوى الفريقان في الرصيد (بنقطتين لكل منهما).

ولم يهنأ لاعبو الهلال كثيرا بهدف السبق الذي سجل في الدقيقة الـ39 بجملة مرسومة بدأها عبدالله عطيف بكرة ساقطة لهتان باهبري الذي مررها لقدم البليهي، إذ نجح استقلال دوشنبه في تعديل النتيجة في الدقيقة الـ41 مستغلا سوء التغطية في الجهة الدفاعية اليسرى.

وسيطر الهلال على المباراة وتهيأت له فرصتان محققتان للتسجيل في الدقيقيتن الـ12 والـ23 عن طريق بافيتمبي قوميز وفيتيو.

ولعب الفريق الطاجيكي بطريقة دفاعية (5 مدافعين) مع محاولات لمباغتة الهلال بهجمات مرتدة سريعة رغم شحها.

وعيب على الهلال في الشوط الأول سوء الانتشار وسط الميدان ولعب الكرات بشكل طولي باستمرار مما زاد من نجاح التكتلات الطاجيكية.

وفي الشوط الثاني بكر الهلال بهدف هتان باهبري في الدقيقة الـ52 بصناعة ساحرة من محمد البريك، وحمل هذا الشوط في بدايته صورة مكررة من سابقه من جانب الفريق الطاجيكي في إقفال مناطقه بغابة من السيقان في محاولة لتكرير الكرّة كما حدث في الشوط الأول للحد من قوة الهلال وسطوته الميدانية.

كما نجح باهبري في تعزيز هدفه بهدف ثالث للهلال في الدقيقة الـ64 بعد أن استثمر ارتداد الكرة من يد الحارس رستم يتيموف ليرسل كرة ساقطة مستغلا سقوط الحارس لحظة إنقاذه مرمى فريقه في الكرة الأولى.

وشهدت الدقيقة الـ 70 ارتطام تسديدة فيتيو بعارضة الاستقلال دوشنبه.

وأجرى الهلال أول تبديلاته بدخول سالم الدوسري وصالح الشهري مكان بافيتمبي قوميز وهتان باهبري، كما أخرج عبدالله عطيف وأدخل فواز الطريس، قبل أن يخرج فيتيو مصابا ويدخل بدلا عنه الصاعد حمد العبدان، وكذلك دخول أمير كردي على حساب محمد البريك.