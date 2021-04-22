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كومان: برشلونة لن يتأثر بأزمة البطولة المستحدثة

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- بواسطة أيمن الوشواش - لا يعتقد المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان أن مشاركة فريقه في مشروع الدوري الأوروبي المنهار سيكون لها تأثير على حظوظه في صراع المنافسة على لقب .

ويواجه برشلونة فريق خيتافي، وهو يوجد في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، ونقطتين خلف ، مع امتلاك برشلونة مباراة مؤجلة.

وعن تعرض لاعبي برشلونة لتشتت الانتباه بعد أحداث دوري السوبر الأوروبي في ظل سعيهم للفوز بالدوري الإسباني، قال كومان «اللاعبون يريدون الفوز بالألقاب، ليس لدي شك بشأنهم. سنكون بخير في مباراة اليوم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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