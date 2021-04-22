شكرا لقرائتكم خبر كومان: برشلونة لن يتأثر بأزمة البطولة المستحدثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يعتقد المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان أن مشاركة فريقه في مشروع الدوري الأوروبي المنهار سيكون لها تأثير على حظوظه في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني

ويواجه برشلونة فريق خيتافي، وهو يوجد في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، ونقطتين خلف ريال مدريد، مع امتلاك برشلونة مباراة مؤجلة.

وعن تعرض لاعبي برشلونة لتشتت الانتباه بعد أحداث دوري السوبر الأوروبي في ظل سعيهم للفوز بالدوري الإسباني، قال كومان «اللاعبون يريدون الفوز بالألقاب، ليس لدي شك بشأنهم. سنكون بخير في مباراة اليوم».