كومان: برشلونة لن يتأثر بأزمة البطولة المستحدثة

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ويواجه برشلونة فريق خيتافي، وهو يوجد في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، ونقطتين خلف ريال مدريد، مع امتلاك برشلونة مباراة مؤجلة.
وعن تعرض لاعبي برشلونة لتشتت الانتباه بعد أحداث دوري السوبر الأوروبي في ظل سعيهم للفوز بالدوري الإسباني، قال كومان «اللاعبون يريدون الفوز بالألقاب، ليس لدي شك بشأنهم. سنكون بخير في مباراة اليوم».
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