منظمو الأولمبياد يؤجلون تحديد أعداد الجماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سايكو هاشيموتو إن المنظمين قرروا تأجيل اتخاذ القرار بشأن تحديد أعداد الجماهير التي سيسمح لها بالدخول لأماكن إقامة المنافسات، وخاصة أن البلاد تعاني من موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا وعلى الأرجح ستتخذ اللجنة المنظمة القرار في يونيو المقبل بدلا من وضع سياسة أساسية حول الطاقة الاستيعابية بنهاية أبريل الحالي. وقالت هاشيموتو «أعتقد أننا بحاجة للمزيد من الوقت لكي نكون قادرين على التوصل لحكم دقيق». وقرر المنظمون في مارس الماضي، حظر المشجعين الأجانب من حضور دورة الألعاب الصيفية المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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