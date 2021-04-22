شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لآمال ميلان بعد الهزيمة أمام ساسولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلان - (رويترز)

تضاءلت آمال ميلان الضعيفة في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد خسارته 2-1 على ملعبه أمام ساسولو اليوم الأربعاء.

وفي غياب هدافه المصاب زلاتان إبراهيموفيتش واجه ميلان صعوبات في اختراق دفاع الفريق الزائر في بداية المباراة لكن لمحة من المهارة من هاكان شالهان أوغلو وضعته في المقدمة بعد مرور نصف ساعة. لكن ساسولو سجل هدفين في غضون سبع دقائق بالشوط الثاني بواسطة البديل جياكومو راسبادوري ليقلب النتيجة لصالحه.

وفي يوم شهد انسحاب ميلان من دوري السوبر الأوروبي زادت هذه الهزيمة مشاكله، حيث يحتل المركز الثاني متأخراً بتسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي سيواجه سبيتسيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ولم يضمن ميلان بعد إنهاء الموسم في المربع الذهبي.