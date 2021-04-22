بيراميدز يرافق الرجاء إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية

القاهرة - (أ ف ب)

واصل الرجاء المغربي حصد انتصاراته في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (كأس الكونفيدرالية)، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي على حساب مضيفه نامونغو التنزاني 3-صفر في الجولة الخامسة من دور المجموعات (ثمن النهائي)، في حين ضمن بيراميدز المصري البطاقة الثانية للدوري ربع النهائي عن المجموعة عينها، بفوزه على نكانا الزامبي بهدف نظيف واقترب شبيبة القبائل من ربع النهائي بتغلبه على مضيفه كوتون سبور الكاميروني 2-1.

في المباراة الأولى، دشن المدرب التونسي الأسعد الشابي، مشواره القاري مع الرجاء، بطل 2018، على أفضل نحو؛ إذ قاده لإسقاط مضيفه نامونغو بثلاثية نظيفة على الرغم من غياب عدد من أبرز لاعبيه على غرار القائد محسن متولي وعبد الإله الحافيظي. وحل الشابي على رأس الجهاز الفني لبطل المغرب بدلاً من جمال السلامي الذي آثر الاستقالة بعد تراجع نتائج الفريق محلياً.

واقتنص بيراميدز البطاقة الثانية عن المجموعة بفوزه الصعب على فريق نكانا الزامبي 1-صفر. وسجل الهدف بيراميدز الوحيد عبدالله السعيد بعد تمريرة من رمضان صبحي (77). وتصدر الرجاء الترتيب برصيد 15 نقطة أمام بيراميدز 9 نقاط، ونكانا ثالثاً بست نقاط في حين يأتي نامونغو رابعاً من دون نقاط.

القبائل على مشارف التأهل

واقترب شبيبة القبائل من بلوغ دور الثمانية بفوز المهم خارج أرضه على كوتون سبور الكاميروني 2-1 في مدينة غاروا (شمال الكاميرون) ضمن منافسات المجموعة الثانية. وقد تكون النتيجة مفيدة لنهضة بركان المغربي، حامل اللقب الذي يلتقي لاحقاً مع مضيفه نابسا ستارز الزامبي. ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى تسع نقاط بفارق المواجهات عن كوتون سبور، ويأتي بركان ثالثاً بخمس نقاط مع مباراة أقل، ونابسا رابعاً بنقطة.

سطيف يحتفظ بآماله

وفي المجموعة الأولى، حافظ وفاق سطيف الجزائري على آماله في اللحاق بركب المتأهلين بعد تعادله ومضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضمن مباريات المجموعة الأولى. ورفع الوفاق رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث؛ حيث يتصدر أورلاندو برصيد تسع نقاط، ويأتي انييمبا النيجيري ثانياً بست نقاط وأهلي بنغازي رابعاً بأربع نقاط.

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) قد أرجأ مواجهة أهلي بنغازي وضيفه إنييمبا على ملعب «شهداء بنينا» لمدة 24 ساعة، بسبب عدم حصول بعثة الفريق النيجيري على رحلة طيران خاصة تنقله إلى ليبيا.