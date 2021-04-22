شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: حسام حسن حقق أمنيته ولنا ضربة جزاء غير محتسبة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صالح، المدرب العام لفريق سموحة، أن فريقه أدى مباراة كبيرة أمام النادى الأهلى، فى بطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الأربعاء.

وقال "صالح"، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى"، الذى يقدمه عبد الواحد السيد على قناة الزمالك، إن الفريق له ضربة جزاء لم يتم احتسابها، ولكن رغم ذلك تمكن الفريق من تحقيق الفوز.

وأشار مدرب سموحة، إلى أن حسام حسن، لاعب كبير، وكان يريد الاحتراف وبالفعل سموحة حقق له أمنيته بالاحتراف لمدة 3 أشهر، فى نفس الوقت المبلغ الذى تم دفعه فى الصفقة كبير جدا، وعن من يحل مكان حسام حسن قال إن هناك ثقة فى كل لاعبى الفريق.

وتلقى الأهلى هزيمة مفاجئة من سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر من الدورى المصرى، بعدما كانت المباراة تسير فى اتجاه التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد الأهلى عند 30 نقطة فى المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 33 نقطة، ليفرط الفريق الأحمر فى اعتلاء صدارة الدورى، والوصول للنقطة 33، ووقتها كان سينفرد بالقنة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بعدما تغلب على الزمالك فى القمة الأخيرة.