شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: قررت استغلال تقدم الشناوى وهو يسدد المخالفة من وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، أنه ينتظر إنهاء كافة إجراءات سفره إلى ليبيا للانضمام لصفوف أهلي طرابلس في إعارة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الموسم الرياضي هناك، موضحا أن غلق القيد في الدوري الليبي سيكون يوم 28 أبريل الجاري.

وتابع حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون، على فضائية أون تايم سبورتس، مع مدحت شلبي، أن الهدف الذي سجله في مرمى الأهلي مساء الأربعاء فيه توفيق كبير، موضحا أن الثلاث نقاط التي حصدها الفريق من أنياب الأهلي ستكون مؤثرة جدا في وضعية الفريق.

وأضاف مهاجم سموحة: "حينما تقدم الشناوي للعب المخالفة من وسط الملعب، اتخذت قرارا أنه حال حصولنا على الكرة الثانية سأسددها بسرعة مستغلا تقدم حارس الأهلي، خاصة أن كل لاعبي الأهلي تقدموا لاستغلال الكثافة العددية في منطقة دفاعنا".

وكشف اللاعب أنه قرر لعب الكرة بسرعة لسببين أولهما أن لياقته لم تكن تسعفنه للوصول لمرمى الأهلي حال التقدم بالكرة، خاصة أن الكرة دائما أسرع من الملعب، موضحا أن نفس الهدف سجله في مرمى إنبي الموسم الماضي.

وختم اللاعب أن زميله محمد رزق وجهه لاستغلال تقدم الشناوي في اللقاءات الأخيرة، موضحا أنه سيفتقد سموحة بعد كم الخبرات الكبيرة التي حصل عليها في عدد من الفرق، قائلا: "وجهتي المقبلة متوقفة على الفترة التي أقضيها في أهلي طرابلس، وحال تألقى سيكون لسموحة الحق في تسويقي بعد الكلام الكثير الذي يتردد في الفترة الأخيرة".