شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 / 4 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 22 / 4 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراتين تجمع مباراة المقاولون العرب ووادى دجلة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الإنتاج الحربى والزمالك على ستاد الاهلى والسلام .

موعد مباراة المقاولون العرب ووادى دجلة

تقام مباراة المقاولون العرب ووادى دجلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها ذئاب الجبل بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة ، بينما فاز وادى دجلة على البنك الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة 18 للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 أخرى، وتلقى الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

موعد مباراة الإنتاج الحربى والزمالك

تقام مباراة الإنتاج الحربى والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في لقاء لا يقبل القسمة على اثنان بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد.

الزمالك يدخل مباراة اليوم، ولا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري التي أصبحت مهددة بعد خسارة القمة حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة، والتي بدأتها بمواجهة سموحة أمس، على الجانب الآخر يبحث فريق الإنتاج الحربي عن تحقيق الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط حيث يتواجد بالمركز الـ 18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 12 نقطة وفوزه على الزمالك سيجعله يقفز أكثر من مركز دفعة واحدة.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.