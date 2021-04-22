اخبار الرياضه

انفوجراف.. سموحة يُسقط الأهلي بفوز +90

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. سموحة يُسقط الأهلي بفوز +90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلي هزيمة مفاجئة من سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من ، بعدما كانت المباراة تسير في اتجاه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 33 نقطة، ليفرط الفريق الأحمر في اعتلاء صدارة الدوري، والوصول للنقطة 33، ووقتها كان سينفرد بالقنة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بعدما تغلب على الزمالك في القمة الأخيرة.


سموحة يفوز على الاهلى

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا