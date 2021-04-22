شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. سموحة يُسقط الأهلي بفوز +90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلي هزيمة مفاجئة من سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري، بعدما كانت المباراة تسير في اتجاه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 33 نقطة، ليفرط الفريق الأحمر في اعتلاء صدارة الدوري، والوصول للنقطة 33، ووقتها كان سينفرد بالقنة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بعدما تغلب على الزمالك في القمة الأخيرة.