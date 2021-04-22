شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر يدير مباراة الزمالك والإنتاج.. ومحمود بسيونى للمقاولون ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حكام مباراتي اليوم الخميس ببطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:-

أمين عمر "حكم ساحة" - هاني خيري "مساعد أول" - محمود عبد السميع "مساعد ثان" - حسين الكريمي "حكم رابع" - محمد سلامة "حكم فيديو" - عاطف حسين "مساعد حكم فيديو".

محمود بسيوني "حكم ساحة" - سيد حسن "مساعد أول" - محمد فاروق "مساعد ثان" - طارق عبد السلام "حكم رابع" - خالد الغندور "حكم فيديو" - أحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو".

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فى لقاء يدخله الفارس الأبيض ولا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري التي أصبحت مهددة بعد خسارة القمة حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة، والتي بدأتها بمواجهة سموحة أمس، على الجانب الآخر يبحث فريق الإنتاج الحربي عن تحقيق الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط حيث يتواجد بالمركز الـ 18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 12 نقطة وفوزه على الزمالك سيجعله يقفز أكثر من مركز دفعة واحدة.