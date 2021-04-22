شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أشجع الأهلى بعد سموحة.. وهناك فرق تخسر أمام الأحمر وتصرف مكافآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه يشجع النادى الأهلى بالمرتبة الثانية بعد الفريق السكندرى، معربا عن سعادته بالفوز على الفريق الأحمر فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، مؤكدا أنه لم يكن لديه شك فى الفوز بالمباراة.

وأوضح فرج عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حسام حسن مهاجم سموحة أثبت وجهة نظرى بأنه الأفضل فى مصر حاليا، وأن الحكم محمد الصباحى كان عادلا اليوم وأدار المباراة بجدارة تحكيمية.

وقال رئيس نادى سموحة: "هزمنا ثالث العالم وأى فريق يواجه الأهلى يعرف أنه سيهزم من قبل المباراة وبيقولوا يارب ننهزم بهدفين فقط وهناك فرق بتنهزم بهدفين من الأهلى وبتصرف مكافأة إجادة".

تابع: "أحمد عبد القادر تابعته من فترة طويلة ولم أكن متوقع من الأساس بأنه سيعود لمصر من أوروبا والأهلى لو طلب عودته الموسم المقبل سيعود وهناك بند فى الإعارة بأحقية الأهلى فى عودته بعد الموسم الأول من الإعارة التى تمتد لموسمين".