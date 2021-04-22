شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. باسم مرسى يتقمص شخصية رونالدو بعد هدفه فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو اللاعب باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق والمقاصة الحالى، الذى جذب إليه الأنظار بشدة بقميص الفريق الأبيض بعدما احتفل بهدفه فى مرمى المنافس التقليدي الأهلي على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.



باسم مرسى



باسم مرسى ورونالدو