شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإنتاج الحربى والزمالك اليوم الخميس 22 / 4 /2021 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر



موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً الليلة حينما يواجه نظيره الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنان بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد.موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فى لقاء يدخله الفارس الابيض ولا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري التي أصبحت مهددة بعد خسارة القمة حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة، والتي بدأتها بمواجهة سموحة أمس، على الجانب الآخر يبحث فريق الإنتاج الحربي عن تحقيق الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط حيث يتواجد بالمركز الـ 18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 12 نقطة وفوزه على الزمالك سيجعله يقفز أكثر من مركز دفعة واحدة.

كارتيرون يعالج لاعبى الزمالك نفسياً بعد ثنائية الاهلى

واستغل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الساعات الماضية، لعلاج لاعبيه نفسيا بعد خسارة مباراة القمة مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد علي أهمية المرحلة القادمة وضرورة طي صفحة لقاء الأهلي والتفكير في المواجهات المقبلة.

جلسات لاعبى الزمالك الكبار للم الشمل بعد خسارة القمة

ولم تتوقف الجلسات مع لاعبي الزمالك عند الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث حرص اللاعبين الكبار أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد على الحديث مع زملائه للم الشمل وتدارك الخسارة أمام الأهلي سريعا، حيث أكد كباتن الزمالك خلال الجلسة التي استمرت لقرابة 20 دقيقة أن الفوز بجميع المباريات القادمة سيكون أفضل رد على خسارة القمة لمصالحة الجماهير واستغلال تعثر المنافس في أي مباراة مشددا على ضرورة القتال لحصد لقب الدوري هذا الموسم وكذلك كأس مصر ولا بديل عن تحقيق الثنائية.