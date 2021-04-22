اخبار الرياضه

موعد مباراة الإنتاج الحربى والزمالك اليوم الخميس 22 / 4 /2021 بالدوري المصرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإنتاج الحربى والزمالك اليوم الخميس 22 / 4 /2021 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك  اختباراً صعباً الليلة حينما يواجه نظيره الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنان بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد.
موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى 

4b92d0de8d.jpg

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فى لقاء يدخله الفارس الابيض ولا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري التي أصبحت مهددة بعد خسارة القمة حال فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة، والتي بدأتها بمواجهة سموحة أمس، على الجانب الآخر يبحث فريق الإنتاج الحربي عن تحقيق الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط حيث يتواجد بالمركز الـ 18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 12 نقطة وفوزه على الزمالك سيجعله يقفز أكثر من مركز دفعة واحدة.

 

كارتيرون يعالج لاعبى الزمالك نفسياً بعد ثنائية الاهلى 

055288d445.jpg

واستغل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الساعات الماضية، لعلاج لاعبيه نفسيا بعد خسارة مباراة القمة مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد علي أهمية المرحلة القادمة وضرورة طي صفحة لقاء الأهلي والتفكير في المواجهات المقبلة.

 

جلسات لاعبى الزمالك الكبار للم الشمل بعد خسارة القمة 

d2f4044806.jpg

ولم تتوقف الجلسات مع لاعبي الزمالك عند الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث حرص اللاعبين الكبار أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد على الحديث مع زملائه للم الشمل وتدارك الخسارة أمام الأهلي سريعا، حيث أكد كباتن الزمالك خلال الجلسة التي استمرت لقرابة 20 دقيقة أن الفوز بجميع المباريات القادمة سيكون أفضل رد على خسارة القمة لمصالحة الجماهير واستغلال تعثر المنافس في أي مباراة مشددا على ضرورة القتال لحصد لقب الدوري هذا الموسم وكذلك كأس مصر ولا بديل عن تحقيق الثنائية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الحربى 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والانتاج الحربى الليلة فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا