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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإنتاج الحربى والزمالك اليوم الخميس 22 / 4 /2021 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر
موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى
واستغل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الساعات الماضية، لعلاج لاعبيه نفسيا بعد خسارة مباراة القمة مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد علي أهمية المرحلة القادمة وضرورة طي صفحة لقاء الأهلي والتفكير في المواجهات المقبلة.
ولم تتوقف الجلسات مع لاعبي الزمالك عند الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث حرص اللاعبين الكبار أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد على الحديث مع زملائه للم الشمل وتدارك الخسارة أمام الأهلي سريعا، حيث أكد كباتن الزمالك خلال الجلسة التي استمرت لقرابة 20 دقيقة أن الفوز بجميع المباريات القادمة سيكون أفضل رد على خسارة القمة لمصالحة الجماهير واستغلال تعثر المنافس في أي مباراة مشددا على ضرورة القتال لحصد لقب الدوري هذا الموسم وكذلك كأس مصر ولا بديل عن تحقيق الثنائية.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والانتاج الحربى الليلة فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.