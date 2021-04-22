شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على نجوم المستقبل وديا استعدادا للزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي البنك الأهلي ونجوم المستقبل، ضمن برنامج المباريات الودية التي أقرها خالد جلال، المدير الفني للفريق، بفوز فريق البنك الأهلي بثنائية نظيفة، بتوقيع كلا من أحمد ياسر ومحمد عصام.

ويحصل لاعبو البنك الأهلي، على راحة 24 ساعة، ثم العودة لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة الزمالك الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودفع خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بعدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء للاطمئنان على الحالة الفنية للاعبين. ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في السادس والعشرين من الشهر الجاري في المباراة المؤجلة من الدور الأول ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.