شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام استعدادا لمواجهة أسوان فى الكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق الجونة، الأربعاء حماسا كبيرا من اللاعبين لاستغلال الصحوة التي يمر بها الفريق الساحلي، وذلك استعدادا لمواجهة أسوان في دور الـ16 بكأس مصر، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ورفع اللاعبون في الجونة شعار لا تراجع ولا استسلام أمام أسوان لتحقيق تأهل منتظر على حساب زهرة الجنوب في موقعة الجمعة، واستغلال الانتفاضة التي بدأت بعد الفوز على إنبي في المباراة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتتاز.

وفرض رضا شحاتة المدير الفني للجونة تدريبات مكثفة على اللاعبين، ورفع الحمل البدني في الأيام الأخيرة بعدما استقر على عدم خوض أي مباريات ودية استعدادا لموقعة الكأس المرتقبة.

من ناحية أخرى، حرص حسام الزناتي المشرف على الكرة على التواصل مع الحارس كريم نبيل، حارس الفريق الصاعد بعد تعرضه لكسر في اليد، استلزم خضوعه لإجراءات طبية في الأيام الأخيرة.

وخضع فريق الجونة، لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تسبق مواجهته مع أسوان، في دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر هذا الموسم.

ويدرس رضا شحاتة المدير الفني للجونة، فريق الكرة بنادى أسوان، من بوابة إنبي، قبل المواجهة المرتبة التي تجمع فريقه بزهرة الجنوب، الجمعة المقبل، في ثمن نهائي كاس مصر.

واختار شحاتة مواجهة أسوان وإنبي بالدوري التي جمعت الفريقين في السادس من أبريل الجاري، لدراسة منافسه قبل المباراة الهامة، التي يسعى من خلالها الجونة لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي الكأس.

وجاء اختيار مباراة إنبي لأن أسوان أظهر فيها جميع قدراته الهجومية والدفاعية، مما أهّله للفوز بها ومواصلة نتائجه المميزة بالدوري هذا الموسم.



مران فريق الجونة



مران فريق الجونة



مران فريق الجونة