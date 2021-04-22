شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2006 يهزم الأهلى 5/1 فى دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك مواليد 2006، فوزا كبيرا على نظيره الأهلى بـ5 أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب نادى الزمالك ضمن مباريات دورى الجمهورية.

أحرز الأهداف: عمر خضر فى الدقيقة 13 من الشوط الأول، وعزز أيمن أمير عبد العزيز رصيد الأهداف بتسجيل الهدف الثانى والثالث فى الدقيقتين 20 و23 من نفس الشوط، ثم أضاف عبد الرحمن علي الهدف الرابع فى الدقيقة 8 من الشوط الثانى، قبل أن يسجل أيمن أمير عبد العزيز الهدف الخامس فى الدقيقة 11 من الشوط ذاته.

وسيطر الزمالك، على مجريات المباراة بشكل شبه كامل، سواء الشوط الأول الذى تواجد الأبيض طوال الوقت داخل مرمى الأهلى، كذلك الشوط الثانى سيطر أبناء النادى على معظم أوقاته.

ويقود فريق الزمالك أحمد كمال، مديرا فنيا، ويعاونه أحمد عبد الله، أحمد الميرغنى، محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى، سيد صلاح إدارى الفريق، يحيى الشرقاوى، مخطط الأحمال، وأشرف محمود علاج طبيعى.

من جانبه، أكد أحمد كمال، المدير الفنى لفريق الزمالك مواليد 2006، أن المباراة كانت قوية، وأن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وأنه يشكر جميع اللاعبين على ما قدموه فنيا والتزاما بالتعليمات فى مباراة اليوم، مؤكدا أن اللاعبين كانوا يعلمون أهمية المباراة، وأنها تعد بطولة خاصة وستكون حاسمة للقب، ولهذا تحقق الفوز الكبير.

فيما تعرض أيمن أمير عبد العزيز، مهاجم فريق الزمالك مواليد 2006 لإصابة بالوجه خلال أحداث المباراة أمام الأهلى التى انتهت بالفوز بخماسية مقابل هدف، ولكنه استكمل المباراة نظرا لعدم تأثيرها بشكل قوى حيث تم عمل إسعافات أولية له.

وأكد طبيب الفريق حسن شعير، أن إصابة اللاعب عبارة عن جرح قطعى بالوجه أسفل منطقة العين، ويحتاج إلى تدخل جراحى بسيط عبارة عن غرز سوف يتم إجراؤها له، وسيشارك بشكل طبيعى فى التدريبات القادمة.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر المغلق اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى غدا ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

الدفاع : محمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى وحمزة المثلوثي.

الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى وحميد أحداد.

من جانبه أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأبيض غياب الثلاثى شيكابالا وحازم إمام وأوباما عن الفريق فى مباراة الغد أمام الإنتاج الحربى فى مسابقة الدوري.

وأضاف نبيه فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك أن الثنائى شيكابالا وحازم إمام يواصلان التأهيل ولن يلحقا باللقاء المقرر إقامته غدا، بينما يعانى أوباما من إصابة فى الكتف خلال لقاء الأهلي.