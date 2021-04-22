شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: ارتكبنا أخطاء فردية وجماعية أمام سموحة ولم يكن لدينا طاقة بالمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن فريقه ارتكب أخطاء فردية كثيرة وأخرى جماعية، مشيرا إلى أنه لم يكن لدينا الطاقة للعب هذه المباراة مثل المباريات السابقة التي بذمنا فيها مجهودا كبيرا، خاصة أنها لعبت بعد يومين ونصف من قمة الدوري ضد الزمالك، وهذا أمر صعب.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "تحدى إعادة اللاعبين بعد الخسارة مهم للغاية، وأيمن أشرف وأليو ديانج كانت تغييرات إجبارية في صفوف الفريق الأحمر"، مؤكدا أن أفشة أهدر فرصة في بداية المباراة، والمباراة كانت طويلة ولم يكن لدينا الطاقة لنكمل حتى نهاية المباراة".

وأوضح: "كنا نعلم أن سموحة يلعب على الكرات المرتدة، ولكن للأسف سجلوا هدفا مبكرا في شباكنا والمعطيات تغيرت، وكنا نلعب أكثر بشكل هجومي من أجل إدراك التعادل، وعلينا تقبل الهزيمة".

وواصل: "سألت محمد الشناوي قبل مباراة سموحة هل أنت قادر على لعب المباراة، وأكد لي أنه جاهز، وهو الحارس رقم واحد في الفريق ولا أستطيع لومه على ما حدث في كرة الهدف الثاني".

وشدد على أنه لن يتحدث عن الإصابات بعد الخسارة من سموحة لاسيما أنه واجه الزمالك وتغلب عليه في وجود هذه الغيابات، مضيفا: "نحن خسرنا المباراة وعلينا تقبل الهزيمة.