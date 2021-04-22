رئيس يويفا: احتمالية حرمان الريال من لعب نصف النهائي ضئيلة.. والقرار الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بأن إمكانية توقيع عقوبة على ريال مدريد وحرمانه من لعب نصف نهائي دوري الأبطال ضئيلة، لكن الأمر سيختلف في المستقبل.

وقال سيفيرين في تصريحاته للتلفزيون السلوفيني، ردًا على إمكانية معاقبة ريال مدريد: "الواقع أن الموسم بدأ بالفعل، لذا قنوات البث من الممكن أنا تأتي إلينا وتطالبنا بالخسائر لعدم لعب نصف النهائي".

وتابع: "لذا، من الناحية الواقعية هناك فرصة ضئيلة للغاية أن المباراة لن تقام الأسبوع المقبل.. لكن الأمور قد تختلف في المستقبل".

وردًا على سؤال حول موقفه من رفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لوجوده في رئاسة يويفا: "حسنًا، هذا أمر يجعلني أصر على البقاء".

وواصل: "هو يبحث عن رئيس ينفذ أي شيء يطالب به مهما كان طلبه، شخص يستمع إليه ويفعل أي شيء يفكر فيه، لكني أفعل ما أعتقد أنه يفيد كرة القدم الأوروبية والعالمية".

وفيما يتعلق بمعاقبة الأندية التي أعلنت عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي: "لقد تلقيت العديد من الرسائل الداعمة منذ الأمر، من كافة الأندية في أوروبا، لدي 3800 رسالة لم أجب عليها، لذا أتمنى الآن أن يدركوا ما ارتكبوه من خطأ، ويتقبلوا العواقب، وسوف نتحدث عن هذا الأمر الأسبوع المقبل".