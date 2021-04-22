حسام حسن: خططت للتسجيل بهذه الطريقة بعد تقدم الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف حسام حسن مهاجم سموحة عن تخطيطه للتسجيل في محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بنفس الطريقة التي سجل بها هدف انتصار فريقه (2-1) في مفاجأة كبرى بالدوري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال حسام حسن :"الشناوي تقدم أكثر من مرة، وفي كرة الهدف رأيته يلعب الكرة في منتصف الملعب، فانتظرت الكرة الثانية للتسجيل بنفس الطريقة التي سجلت بها".

وخطف سموحة هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق حسام حسن مستغلاً تقدم محمد الشناوي بخطأ فادح كلف الأهلي خسارة اللقاء.

وأضاف حسام حسن :"المدرب دائماً يُركز معنا على ضرورة التقاط الكُرة الثانية، وهو ما نجحنا به خلال كرة الهدف الثاني، ووفقني الله في الاستلام الجيد ثم التسديد في وقت سريع".

وأنهى حسام حسن :"لو فكرت الانطلاق بالكرة باتجاه المرمى بدلاً من التسديد لم تكن لياقتي ستسعفني، ولذلك فضلت التسديد لأن الكرة ستصل أسرع مني، وكنت موفقاً في ذلك".