"3 أسباب".. لماذا خسر الأهلي أمام سموحة؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحليل- أيمن جيلبرتو:

تلقى فريق الأهلي أول خسارة في الدوري هذا الموسم تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في ظل معاناة الفريق من غيابات عديدة بجانب الإرهاق البدني والذهني.

وخسر الأهلي في الوقت القاتل أمام سموحة بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت على ملعب استاد "الأهلي WE السلام" مؤجلة من الجولة الـ11 لمسابقة الدوري.

وجاء هدف سموحة الثاني في الدقيقة 90+3 بعدما استغل حسام حسن مهاجم سموحة خطأ ثنائي الأهلي أكرم توفيق وعمرو السولية، بجانب سوء تمركز محمد الشناوي، الذي تواجد خارج منطقة الجزاء ليلعب ركلة حرة ولم يعد لمرماه سريعاً.

وتوقف رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولكن من 13 مباراة، بينما لعب الزمالك 15 مباراة.

ويعد السبب الأول لخسارة الأهلي، هو عدم استغلال الفرص التي اتيحت للفريق على مدار شوطي المباراة، في حين استغل سموحة فرص محدودة للغاية وأحرز ثنائية في شباك محمد الشناوي.

وفشل لاعبو الأهلي في استغلال السيطرة المطلقة على المباراة، ووصل الفريق لمنطقة جزاء سموحة أكثر من مرة عن طريق محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف، وكذلك البديل محمود عبد المنعم "كهربا" لكن دون استغلال لتلك الفرص.

ويعد دور المدير الفني وجهازه المعاون هو كيفية ايصال اللاعبين لمنطقة الجزاء وخلق فرص للتهديف وهو ما تحقق أمام سموحة، لكن قرار التسجيل لم يكن موفقاً من جانب لاعبي الأهلي.

وفي سموحة كان هناك التزام بالجانب الدفاعي ومحاولة استغلال تقدم الأهلي لعمل هجمات مرتدة سريعة، وتم استغلال فرصتين فقط للتسجيل.

وتسبب سوء تمركز وضغط لاعبي الأهلي على مهاجمي ولاعبي وسط سموحة في الهدف الأول، بينما تعامل أكرم توفيق والسولية بشكل خاطئ مع مهاجم سموحة حسام حسن في كرة الهدف الثاني حيث انفرد من منتصف الملعب ووجد المرمى خالياً ليسدد بسبب تمركز الشناوي.

وتأتي الغيابات والإصابات ضمن أسباب خسارة الأهلي الأولى في مسابقة الدوري، حيث افتقد المدير الفني للحلول في أكثر من مركز بسبب النقص العددي الشديد.

خلال مباراة الأهلي وسموحة غادر أيمن أشرف المدافع الأيسر المباراة بسبب الإصابة وشارك لاعب شاب في غير مركزه وهو أحمد نبيل "كوكا"، أيضاً أصيب أليو ديانج بكدمة قوية في الركبة ليشارك ناصر ماهر بدلاً منه.

الأهلي تأثر بغياب ثنائي الجانب الأيمن محمد هاني للإصابة وأحمد رمضان بيكهام للإيقاف وشارك أكرم توفيق في الجانب الأيمن وهو غير مركزه واستكمل المباراة مصاباً بألام في العضلة الخلفية، بدر بانون هو الأخر أكمل المباراة متأثراً بالإصابة لانتهاء التبديلات.

وغاب عن المباراة أيضاً جونيور أجايي وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي.

ويعاني الأهلي من ضغط مباريات شديد بسبب كثرة المؤجلات وهو ما اشتكى منه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة واتهم اتحاد الكرة بعدم مراعاة الضغط في وضع جدول المؤجلات وضغط الأهلي وبالتالي تقليص فرص الاستشفاء واستعادة المصابين.