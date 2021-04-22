مدرب سموحة: هدف الفوز على الأهلي "يوقف القلب".. وواجهنا فريقاً عظيماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن سعادته بتحقيق الفوز على الأهلي (2-1) في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة قال سامي :"هدف حسام حسن يوقف القلب، أن تسجل هدف بعد الدقيقة 90 في الأهلي فهذا أمر رائع بالتأكيد".

واقتنص سموحة فوزاً قاتلاً على الأهلي في الدقيقة 90+2 بعدما استغل حسام حسن خطأ من محمد الشناوي حارس الأحمر بالتقدم إلى وسط الملعب ليضع الكرة في شباكه.

وأضاف سامي :"نؤدي بطريقتنا اليوم على مدار الموسم، لكن البعض يتفاجئ نظراً لأن مباراة الأهلي لها نسب مشاهدة عالية دائماً، ولم أطلب من فريقي تقديم شيء لا يقدمونه على مدار الموسم".

وأنهى مدرب سموحة :"واجهنا فريقاً عظيماً، لذلك قمنا بتغيير الطريقة في الشوط الثاني فقط والتراجع للدفاع والاعتماد على المرتدات، والفوز يمنحنا الثقة لكنني أخشى الثقة الزائدة من لاعبي فريقي في المباريات القادمة".