موسيماني: الأخطاء فردية وجماعية.. الشناوي يظل الحارس الأول.. وما مركز الشحات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء الفردية والجماعية، قائلًا أن محمد الشناوي شارك بعدما أكد جاهزيته للمباراة، وانتقد المطالبة بوضع حسين الشحات في مركز جديد.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة من سموحة بنتيجة 2-1: "ارتكبنا العديد من الاخطاء الفردية والجماعية ولم يكن لدينا الكثير من الطاقة للمباراة واجرينا تبديلين بشكل اضطراري".

وتابع: "كان بالإمكان قتل المباراة مبكرا عن طريق كرة افشة في بداية المباراة وللاسف المباراة اختلفت بعدما سجلوا الهدف الأول واصبحنا مطالبين بمجهود طوال المباراة وعلينا ان نتقبل الهزيمة".

وأما عن مشاركة محمد الشناوي أساسيًا رغم عودته من الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا: "قبل المباراة سألت الشناوي إن كان يمتلك القوة الكافية لخوض المباراة وأخبرني أنه بحالة جيدة، وهو الحارس الأول بالنسبة لنا، ومازال ولا استطيع أن ألق باللوم عليه في الهدف الثاني".

ورفض انتقاد جدولة المباريات في الفترة الأخيرة، قائلًا: "هذه هي الحياة وبرمجة المباريات تمضي بهذا الشكل لأننا لدينا مباريات مؤجلة ويجب أن نلعبها".

وامتعض من السؤال حول مركز حسين الشحات، قائلًا :"هل ترى أن حسين الشحات يجب أن يلعب في الجانب الأيسر؟ سوف أخذ بنصيحتك لكن كان يجب أن تخبرني بهذا الأمر في أول يوم عندما أتيت، أنت تتحدث عنها اليوم وهو أحرز هدف كلاعب في الجناح الأيمن، حسنًا سوف أخذ بنصيحتك، هل هناك لاعب أخر تحبه أن يغير مركزه؟"

واختتم قائلًا :"أنا لا اتحدث عن الإصابات اليوم لأننا تعرضنا للخسارة، أنا لا أخلق أعذار فقد فزنا على الزمالك ونحن نعاني من الإصابات، واليوم خسرنا المباراة وعلينا أن نقبل بالهزيمة".