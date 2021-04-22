السيتي يعزز صدارة البريميرليج بفوز جديد على أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أستون فيلا 2 / 1 ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 من المسابقة.

وتقدم أستون فيلا بعد مرور 21 ثانية عن طريق جون ماكجين، ثم سجل فيليب فودين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، فيما تكفل رودريجو هيرنانديز "رودري" بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 .

وشهدت المباراة تعرض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للطرد في الدقيقة 44، بعد تدخل قوي على رامسي لاعب أستون فيلا، فيما تعرض ماتي كاش لاعب أستون فيلا للمصير ذاته في الدقيقة بعد تدخل على فيل فودين لاعب سيتي في الدقيقة 57.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وباغت أستون فيلا ضيفه بهدف بعد مرور 21 ثانية، بعدما تلقى ماكجين تمريرة داخل منطقة الجزاء من المهاجم أولي واتكينز ليسدد الكرة في شباك الحارس البرازيلي إيديرسون.

بعد الهدف اندفع سيتي للهجوم بحثا عن التعادل، متسلحا بجناحيه الجزائري رياض محرز على اليمين، والإنجليزي فيل فودين على اليسار.

ونجح فودين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 22 ، حينما تلقى تمريرة من البرتغالي بيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في شباك الأرجنتيني مارتينيز حارس أستون فيلا بنجاح.

وواصل سيتي ضغطه على منافسه ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق رودري، الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تعرض جون ستونز مدافع سيتي للطرد، بعد تدخله القوي على جاكوب رامسي لاعب أستون فيلا.

ومع بداية الشوط الثاني دخل أستون فيلا بقوة محاولا تسجيل هدف التعادل، لكنه اصطدم بدفاع قوي من سيتي رغم النقص العددي لديه.

وفي الدقيقة 58 تعرض ماتي كاش لاعب أستون فيلا للطرد، بعد تدخل قوي على فيل فودين لاعب سيتي، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه ومن ثم يتم طرده.

بعد ذلك استحوذ سيتي على المباراة، حيث أضاع العديد من الفرص، فيما واصل أستون فيلا محاولاته لإدراك التعادل دون جدوى.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز مانشستر سيتي 2 / 1.