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ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في قادش في الليجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق انتصارا كبيراً على نظيره قادش، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 31 من .

وافتتح كريم بنزيما أهداف اللقاء في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وعزز ألفارو أدريوزولا النتيجة في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، بعدما حول كرة عرضية من بنزيما، برأسية إلى داخل شباك حارس قادش.

وعاد بنزيما ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول في الدقيقة 40، بعدما حول كرة عرضية من كاسيميرو برأسية إلى شباك قادش.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد قادش عند النقطة 36 في المركز الثالث عشر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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