قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج.. غياب شيكابالا وأوباما وعلاء وحازم

محمد اسماعيل - القاهرة - علن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الزمالك، قائمة الفريق التي تواجه الإنتاج الحربي مساء الخميس، على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويغيب عن الزمالك عدد من العناصر الأساسية في مقدمتها محمود عبدالرازق شيكابالا، وحازم إمام، ويوسف أوباما، ومحمود علاء.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل

الدفاع : محمود حمدي "الونش"، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد السلام، وأحمد فتوح، وعبد الله جمعة، ومحمد عبد الشافي، وحمزة المثلوثي.

الوسط : طارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمد أشرف "روقة"، ومحمود عبد العزيز، وإسلام جابر، وأحمد سيد "زيزو"، وحسام أشرف، وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط أمام الأهلي الثاني، ولكن للفريق الأحمر مباراتين أقل، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة.