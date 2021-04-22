مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين.. غيابات للإصابة.. وتدريب خاص للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

خاض الزمالك مرانه المسائي اليوم الأربعاء في ختام الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل مواجهة الإنتاج الحربقيفي دوري we المصري.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وفيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل انطلاق المران.

وحرص كارتيرون على الاجتماع باللاعبين قبل مران الفريق، وطلب من لاعبي الزمالك التركيز في مواجهة الإنتاج، وحصد نقاط المباراة؛ للاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري، طالبا منهم عدم التركيز في أي أمر آخر سوى حصد نقاط مباراة الغد، ومصالحة الجماهير.

وأكد المدرب الفرنسي للاعبيه ثقته التامة فيهم وتدارك الأخطاء والعودة من جديد إلى المسار الصحيح لإسعاد الجماهير البيضاء.

وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال المران، والتدريب على تناقل الكرة من لمسة واحدة، وشهد المران حماسا كبيرا من جانب اللاعبين من أجل الحصول على ثقة المدرب.

وقام بعدها فيرناندو مدرب الأحمال بقيادة اللاعبين لأداء تدريبات بدنية خاصة قبل العودة لتدريبات الكرة من جديد.

وخاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أرتوا أوليفيرا مدرب حراس المرمى.

وحرص البرازيلي على أن يكون الجزء الأول من المران بتدريب الثلاثي على التصدي والتعامل مع الكرات الأرضية بسرعة وأيضا تدريبات لرد الفعل، بينما شهد الجزء الثاني من المران تدريب الحراس على التعامل مع الكرات العالية والكرات الطولية داخل المنطقة والتسديد على الحراس من مسافات قريبة، وظهر الثلاثي بمستوى مميز خلال المران.

وأجرى كارتيرون تقسيمة بين اللاعبين في نصف الملعب فقط مع التأكيد على لعب الكرة من لمسة واحدة، وقسم الفريق إلى ثلاثة فرق باللون الأبيض والأصفر والأحمر وأن تكون التقسيمة بين فريقين، والفريق الذي يحرز أكثر عدد من الأهداف في الوقت المحدد يكون هو الفائز.

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الزمالك خوض برنامجهما التأهيلي بجمانيزيوم النادي، وغاب الثنائي عن تدريبات الفريق منذ انتهاء مباراة القمة بسبب معاناتهما من الإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج موضوع لحازم وشيكابالا من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك أن غياب يوسف أوباما عن مران الفريق بسبب إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة وشارك في مران أمس بشكل طبيعي ولكنه اشتكي بعد المران من الإصابة .

وأضاف طبيب الفريق أن أوباما سيجري أشعة لمعرفة حجم الإصابة وسيغيب عن مواجهة الغد أمام الإنتاج.