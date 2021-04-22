فيديو | شاهد اهداف الاهلي والشرطة في دوري ابطال اسيا «انتفاضة نارية بقيادة نجوم الوسط»

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري ابطال اسيا، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة.

انتصر الاهلي على الشرطة العراقي بنتيجة 3/صفر، علمًا بأنه قد أنهى الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفين، وانتظر “الراقي” حتى الدقيقة 93 لإضافة الهدف الثالث.

وتقدم عبد الله حسون بالهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 22 بعد تلقيه تمريرة من النجم السوري عمر السومة داخل منطقة الجزاء.

وعزز تقدم الأهلي “إدريس فتوحي” بتصويبة رائعة بباطن القدم في الدقيقة 37، أطلقها من حوالي 20 ياردة بعد متابعتها لعرضية عمر السومة التي شتتها الدفاع بطريقة خاطئة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع كلل “عبد الرحمن غريب” مجهوداته بتسجيل الهدف الثالث للأهلي إثر هجمة مضادة نموذجية قادها اللاعب البديل “حسين المقهوي” الذي شارك في الدقيقة 88، وبعد 3 دقائق فقط صنع الهدف.

وبهذه النتيجة نجح النادي الاهلي السعودي في تغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها في مباراته الأولى أمام استقلال طهران الإيراني، عندما خسر بخمسة أهداف لهدفين، وواصل التعويض بتحقيق أول فوز له بعد تعادله أمام الدحيل القطري خلال الجولة الثانية.

واستفاد رفاق عمر السومة من الخسارة التي مُني بها استقلال طهران في وقت سابق من مباريات اليوم أمام الدحيل القطري بنتيجة 3/4، ليصبح الصراع بينهم وبين الفريق الايراني خلال الجولات الثلاث المتبقية حتى نهاية شهر أبريل.

وتقدم الاهلي السعودي بعد هذا الفوز المريح إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، ليعود إلى مضمار المنافسة أمام استقلال طهران صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط.

فيديو | شاهد اهداف الاهلي والشرطة

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