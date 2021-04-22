فيديو | شاهد اهداف مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري «ماذا فعلت يا شناوي؟»

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري، المؤجلة منذ الجولة 11، والتي استضافها ستاد الاهلي We السلام ضمن مباريات اليوم الاربعاء، وانتهت بنتيجة صادمة للمارد الأحمر في الوقت الميت للقاء.

ثأر ملك تعادلات الدوري المصري “سموحة” للزمالك بتحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1، ليتسبب في تأجيل استعادة البطل لصدارة جدول الترتيب لحين انتهاءه من جميع مبارياته المؤجلة.

ويدين سموحة بالفضل لمهاجم منتخب مصر الأول “حسام حسن” الذي سجل هدف الفوز القاتل خلال الدقيقة الأخيرة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، مستفيدًا من هفوة غريبة من الحارس محمد الشناوي العائد بعد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك، والتي شهدت تألق بديله “علي لطفي” في التصدي لركلة جزاء وحماية مرماه من عدة فرص مؤكدة للتسجيل.

وتقدم سموحة على الأهلي في وقت مُبكر من اللقاء، عند الدقيقة 11 بواسطة اللاعب محمود حليمو (محمود عبد الحليم ماجد) بتسديدة بباطن القدم بعد تلقيه عرضية جميلة من عبد القادر رضوان الذي مر بمهارة فائقة داخل منطقة الجزاء.

ولم يمر الكثير من الوقت حتى أدرك الأهلي هدف التعديل بواسطة “حسين الشحات” بعدما انفرد بالحارس بفضل تمريرة طولية جميلة أرسلها عمرو السولية في الدقيقة 33.

وأضاع الأهلي وابل من الفرص السهلة أمام مرمى سموحة على مدار الـ 45 دقيقة الثانية من المباراة، وسط تركيز ملحوظ من لاعبي الفريق السكندري على الهجمات المضادة.

وتطبيقًا لمبدأ “مَن يضيع يقبل”، تمكن نادي سموحة من تسجيل هدف قاتل في مرمى الأهلي عند الدقيقة 93 بواسطة هدافه الأول “حسام حسن” إثر هجمة مرتدة بدأت بتشتيت ناجح من أحد المدافعين لكرة طولية أرسلها حارس الأهلي “محمد الشناوي” داخل منطقة جزاء سموحة.

وتسلم حسام حسن الكرة المُشتتة قبل دائرة خط الوسط بمهارة فردية عالية ما مكنه من التخلص من الثنائي أكرم توفيق وعمرو السولية، قبل أن يقرر التسديد من حوالي 43 ياردة بوجه القدم، مستغلاً تأخر محمد الشناوي في العودة للمرمى.

وتجمد الأهلي بهذه النتيجة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن الغريم التقليدي الزمالك المتصدر، لكن للأهلي مباراتين أقل من الزمالك، بينما تقدم سموحة مركزين دفعة واحدة، بعدما رفع رصيد نقاطه لـ 27 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث المؤهل إلى الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويلقب نادي سموحة هذا الموسم بـ “ملك التعادلات” حيث سقط في 12 تعادلاً من 18 مباراة لعبها حتى الآن، ويأتي من بعده ناديي بيراميدز وغزل المحلة برصيد 9 مباريات لكل منهما.

فيديو | شاهد اهداف مباراة الاهلي وسموحة

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