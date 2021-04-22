فيديو | مشاهدة اهداف مباراة شباب الاهلي دبي واجمك في دوري ابطال اسيا «الحلم الإماراتي يتبخر في لحظات»

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي وأجمك في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 21 أبريل، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة.

تبخر الحلم الإماراتي بعد ان تعرض شباب الاهلي دبي للهزيمة فى اللحظات الأخيرة أمام اجمك الأوزبكي بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتقدم شباب الأهلي في نتيجة المباراة عبر هدف أحمد الهاشمي في الدقيقة 28، قبل أن يرد اجمك بهدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق جوفان ديوكيتش (87) وأكرمجون كاملوف (90+1).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الهلال السعودي على الاستقلال الطاجيكي 3-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وانفرد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الاستقلال واجمك ونقطة لشباب الأهلي دبي.

جاءت بداية اللقاء سريعة من قبل الفريقين، وهدد شباب الأهلي دبي مرمى الفريق الأوزبكي مرتين في أولى ثلاث دقائق، في المرة الأولى عن طريق محمد مرزوق بكرة رأسية من داخل مربع الست ياردات مرت بجوار القائم الأيسر (2).

ورد فريق اجمك عندما أرسل يوفان ديوكيتش كرة عرضية من الجهة اليسرى سددها المهاجم زافار بولفونوف قوية بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى للحارس ماجد ناصر الذي أبعدها ببراعة إلى ركنية (9).

ونجح شباب الأهلي دبي في افتتاح النتيجة بعدما استغل حارب عبد الله سهيل دربكة داخل منطقة جزاء الفريق الأوزبكي وتوغل من الجهة اليسرى قبل أن يرسل كرة عرضية جميلة باتجاه أحمد الهاشمي الذي ارتقى لها ولعبها برأسه أسفل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس سطانوف (28).

وكاد الفريق الأوزبكي أن يعادل النتيجة عندما توغل ألفين فورتيس من الجهة اليمنى وسدد كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى ارتدت من أسفل القائم الأيمن أبعدها بعد ذلك المدافع سالمين خميس من أمام البديل ألكسندر كاسيان (40).

مالت الأفضلية للفريق الإماراتي مع بداية مجريات الشوط الثاني، وكان قريباً من مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها جلال الدين مشاريبوف بطريقة مميزة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليسرى تألق حارس المرمى سلطانوف في إبعادها إلى ركلة ركنية (56).

وبعد ضغط متواصل نجح فريق اجمك من تسجيل هدف التعادل بواسطة ديوكيتش الذي استقبل كرة حولها كاسيان برأسه من الجهة اليمنى وسددها قوية بقدمه اليمنى من مسافة قريبة في سقف المرمى (87).

واستغل الفريق الأوزبكي حالة الدربكة والتراجع الواضح في صفوف فريق شباب الأهلي دبي، ليسجل الهدف الثاني بطريقة مثيرة عندما مرر حسني الدين غفوروف كرة ذكية من خلف المدافعين للقادم من الخلف أكرمجون كاميلوف الذي صوّب كرة قوية بقدمه اليسرى في الزاوية الضيقة على يسار الحارس ناصر الذي فشل في التصدي لها لتسكن الشباك (90+1).

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي الاستقلال مع الهلال، واجمك مع شباب الأهلي دبي.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس تعادل الهلال مع ايه جي ام كي 2-2 والاستقلال مع شباب الأهلي 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الخميس فوز الهلال على شباب الأهلي 2-0 والاستقلال على ايه جي ام كي 3-2.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

إليكم اهداف مباراة شباب الاهلي دبي واجمك