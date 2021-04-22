فيديو | شاهد اهداف مباراة القادسية والنصر في الدوري الكويتي «ثنائية سريعة تحسم القمة»

شاهد فيديو اهداف مباراة القادسية والنصر في الدوري الكويتي STC التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاربعاء، لحساب الجولة 11 من البطولة، على ملعب محمد الحمد، وشهدت تفوق أصحاب الضيافة بهدفين دون رد.

انتصر القادسية على النصر بنتيجة (0/2) في قمة مباريات اليوم بمسابقة الدوري الكويتي بعد ليلة رمضانية ممتعة، ويرجع الفضل إلى تعامل الفريق الأصفر والأسود بجدية فائقة مع حمى البداية خلال الشوط الأول.

واستطاع القادسية تسجيل هدف السبق في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق “أحمد الظفيري”، وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف الدولي الأردني “عدي الصيفي” الهدف الثاني، وسط ذهول لاعبي النصر.

وفي الدقيقة 37 كاد المخضرم “بدر المطوع” ينجح في إضافة الهدف الثالث لصالح القادسية لولا تعاطف العارضة مع حارس مرمى النصر “محمد الحسينان” الذي تفاجأ باسقاط رهيب للكرة من جانب المطوع على حدود منطقة الجزاء، ولم يحرك نحو الكرة ساكنًا للتهادى في العارضة وترتد إلى أحد المدافعين الذين مشط المنطقة على الفور.

وبدأ القادسية مباراة النصر اليوم بخطة هجومية مكونة من أحمد الظفيري وبدر المطوع وعدي الصيفي ومن خلفهم عيد الرشيدي وسلطان العنزي، بينما قاد فهد الرشيدي خط هجوم النصر.

وعزز القادسية تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الكويتي STC برصيد 24 نقطة بفارق 4 نقاط واضحة عن نادي الكويت الكويتي.

ويتصدر مسابقة الدوري الكويتي فريق “العربي” برصيد 29 نقطة بفضل 9 انتصارات وتعادلين، دون أي خسارة حتى الجولة 11.

فيديو | شاهد اهداف مباراة القادسية والنصر

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فرصة بدر المطوع