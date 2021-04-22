فيديو | مشاهدة اهداف مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الايطالي

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وبارما فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 21 أبريل، لحساب الجولة 32 من المسابقة.

عدل يوفنتوس تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 3-1 امام ضيفه بارما فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب آليانز ستاديوم في مدينة تورينو.

وبدا بارما صاحب المركز قبل الأخير في طريقه للفوز بثلاث نقاط ثمينة في معركته من أجل تفادي الهبوط حين سدد جاستون بروجمان ركلة حرة منخفضة في الشباك في الدقيقة 25 ليمنح الفريق الزائر تقدما مفاجئا.

لكن الظهير أليكس ساندرو سجل ثنائية ليقلب المباراة بينما أضاف مدافع آخر هو ماتيس دي ليخت الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 68 ليقتل المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة من 32 مباراة متفوقا بنقطة على أتلانتا الذي سيلتقي مع روما غدا الخميس بينما استمرت متاعب بارما في المركز 19 متأخرا بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

وفي خضم أزمة دوري السوبر الأوروبي ربما شعر يوفنتوس أن الأمور كلها تسير عكس رغبته بعد هدف بروجمان من ركلة حرة.

وحتى مع عودة كريستيانو رونالدو هداف الفريق للتشكيلة عانى يوفنتوس للرد سريعا.

لكن البرازيلي ساندرو نجح في إدراك التعادل بتسديدة بالقدم اليسرى قبل الاستراحة وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس قبل مرور دقيقتين من الشوط الثاني ليقلب النتيجة.

وأكمل دي ليخت ثلاثية فريقه بضربة رأس ليصبح يوفنتوس على بعد نقطة واحدة من ميلان الثاني.

انتهت المواجهة الأولى بين يوفنتوس وبارما في الدوري الايطالي هذا الموسم بفوز كاسح لفريق السيدة العجوز بأربعة أهداف دون رد، ولم يحقق بارما أي فوز أمام فريق السيدة العجوز في آخر خمس مباريات، واكتفى بتحقيق نقطة واحدة في التعادل 3/3 يوم 2 فبراير 2019 على ملعب آليانز.

وسعى رفاق كريستيانو رونالدو لتعويض الخسارة الفادحة التي تعرضوا لها أمام اتلانتا بالجولة الماضية، وتسببت في انتهاء فرصهم في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم أمام انتر ميلان.

إليكم فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وبارما